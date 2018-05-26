Bursa'da sel nedeniyle mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Bursa'da, ormanlık alanda yürüyüşe çıkan ve aşırı yağış dolayısıyla dönüş güzergahı sular altında kalınca mahsur kaldan 77 yaşındaki kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde oturan Bahir Ercan (77), Uludağ'ın eteklerindeki Maksem Deresi Gökdere Boğazı mevkisinde gezintiye çıktı.

Bu sırada şiddetli yağış nedeniyle bazı yerlerde su seviyesi yükseldi. Eve dönmek isteyen Ercan, daha önce geçiş yaptığı yolun sular altında kalması üzerine cep telefonuyla polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, dere yatağına taşlar koyarak geçişi kolaylaştırıp mahsur kalan Bahir Ercan'a ulaştı.

Kurtarılan yaşlı adam sedyeye alınarak ekiplerce ambulansa taşındı. Tedbiren 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine götürülen Ercan'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

