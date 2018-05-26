Bursa'da sel tahribatı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

YOL KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte meydana gelen heyelan ve sel felaketinin ardından, dün akşam saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler Orhaneli Yolu'nu kısmen trafiğe açtılar. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekiplerinin yanı sıra civarda bulunan şantiyelerin de destek verdiği çalışmalarda trafik, gidiş istikametinden sağlanıyor. Ekipler yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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