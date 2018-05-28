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Bursa'da "sel ve heyelan"ın yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi 300'ü aşkın çalışanını afet bölgelerine göndererek, vatandaşların uğradığı zararların tamamen giderilmesi yönünde girişimlerini sürdürüyor - Selden zarar gören ailelere çeşitli yardımlar yapılacak, ev, iş yeri ve sokaklarda boya, badana işlemleri gerçekleştirilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi 300'ü aşkın çalışanını afet bölgelerine göndererek, vatandaşların uğradığı zararların tamamen giderilmesi yönünde girişimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri aşırı yağışın etkili olduğu Orhaneli Yolu, Hüdavendigar Mahallesi, Odunluk ve Nilüfer Vadisi'ndeki çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri ve İtfaiye daire başkanlıkları ile BUSKİ'ye bağlı yüzlerce personel, çamur baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde, sokaklarda çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı işçiler, Hüdavendigar ve Odunluk mahalleleriyle Nilüfer Vadisi'nde görev alırken BUSKİ ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı personel de su taşkınlarının tahliyesi ve altyapı zararlarının giderilmesine yönelik yoğun mesai harcadı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 20 ekipman ve 20 kamyonla BUSKİ'ye bağlı 3 jetting, 3 vidanjör, 5 kazıklayıcı yükleyici, 8 kamyon, 2 kanal onarım ekibi ve 3 servis aracı, yaraların sarılması yönünde seferber oldu. Yapılan müdahalelerle baskın tehdidi ve olumsuz etkileri ortadan kaldırıldı.

Olaydan etkilenen ev ve iş yerlerinde, sokaklarda tahliye sonrası temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yerleşim birimleriyle sokakların çamurdan arındırıldığını, ardından ilgili mekanlarda boya ve badana işlemlerinin gerçekleştirileceğini, selden zarar gören ailelere çeşitli yardımların yapılacağını belirten yetkililer, tüm bu çalışmalarda 300'ü aşkın personelin görev alacağını kaydetti.

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Bursa Bursa Byükşehir Belediyesi heyelan Seferberlik sel yardım

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