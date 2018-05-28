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Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

BURSA'da cuma günü sağanak nedeniyle meydana gelen selde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü belirlendi.

Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor

Bektuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da cuma günü sağanak nedeniyle meydana gelen selde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü belirlendi. Selin en fazla zarar verdiği Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, 100 dekar arazinin de sular altında kaldığı tespit edildi.
Bursa'da cuma saat 17.00 sıralarında zaman zaman doluya dönüşen sağanak hayatı felç etti. Uludağ'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Bursa'nın Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri ile ulaşımı sağlayan Orhaneli yolu üzerinde 5 bölgede selin getirdiği molozlar yolların kapanmasına neden oldu. Selde biri kamyon 5 araç kullanılamaz hale gelirken onlarca araç da hasar gördü. Kapanan karayolunda mahsur kalanlar gece boyunca devam eden çalışmaların ardından iş makineleri ile kurtarıldı. Aynı gece trafiğe açılan karayolu tekrar kapatıldı ve bir gün sonra kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI
Selin ardından Bursa Valiliği'nce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Selde en fazla zarar gören bölgenin merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyü olduğu belirlendi. Doğancı köyü güzergâhında 2 evin yıkıldığı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonunun ise ağır hasar gördüğü tespit edildi. Doğancı köyünde ise 3 koyun ile 300 kanatlı hayvanın öldüğü, çoğu meyve bahçesi yaklaşık 100 dekar tarım arazisinin de zarar gördüğü kaydedildi. Birçok evin de hasar gördüğü Doğancı'da köylüler kendilerine sahip çıkılmasını istedi.
Kentte merkez Gürsu ilçesinde de armut, elma, şeftali ve ayva ağaçlarının dikili olduğu 1000 dekarlık alanda, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında arazinin selde zarar gördüğü kaydedildi. Merkez Osmagnazi ilçesine bağlı Hüdevandigar Mahallesi ile Mustafakemalpaşa'ya bağlı Taşpınar Köyü'ne de sel nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bölgenin çamurlu ve balçık olması nedeniyle zararın boyutunu henüz tespit edilemediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyorBursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyorBursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyorBursa'da selin ağır bilançosu ortaya çıkıyor

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