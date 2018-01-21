İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasında mezhep, meşrep farklılığı vardır. Farklılıklar vardır. Etnik çatışmalar vardır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i ama bütün Müslümanların birleştiği tek bir konu vardır. O da Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Her Müslüman sadece bu konuda birleşir." dedi.

Orhangazi Belediyesi ve vakfın Orhangazi Temsilciliği tarafından organize edilen "Sevdamız Kudüs" programına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün dünyanın merkezi olduğunu söyledi.

Kudüs'ü kim yönetirse dünyayı onun yönettiğini ifade eden Yıldırım, siyonizmin Kudüs'ü yönettiği için dünyada Müslümanların ayağa kalkmaması, dirilmemesi, vahdetin oluşmaması için sadece Filistin'de değil dünyanın her yerindeki Müslümanlara karşı zulmettiğini belirtti.

Yıldırım, Doğu Türkistan, Filistin, Yemen, Arakan, Irak ve Suriye gibi dünyanın birçok yerinde Müslümanların öldürüldüğünü dile getirerek, "Şu anda Suriye'de 150 ülkenin askeri savaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadın ve çocukların üzerine bomba yağdırıyorlar. Dünyadaki bütün savaşları sayın, istisnasız tek bir ortak noktası var. Ölen taraf hep Müslüman. Öldüren taraflar siyonist, haçlı, iş birlikçi ve Budistler. Bir dünya savaşı var ve bu dünya savaşında her taraf Müslüman'ı öldürüyor. Çünkü biliyorlar ki İslam birleşirse doğu ve batı medeniyetinin zulmüne 'dur' der. Onun için İslam dünyası ne doğu ne de batı medeniyetidir. Kendine özgü medeniyettir, İslam medeniyetidir. " diye konuştu.