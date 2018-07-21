Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'den İstanbul'a giden Yusuf Çolak (50) idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.
Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
CHP'li Muharrem Erkek'ten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama!
Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum