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Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'den İstanbul'a giden Yusuf Çolak (50) idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.

Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi otobüs yangını

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