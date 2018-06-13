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Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

BURSA-Ankara seferi yapan yolcu otobüsüne otobanda seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi.

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırı

BURSA-Ankara seferi yapan yolcu otobüsüne otobanda seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi. Yol kenarındaki yüksek yamaçtan 2 kişinin attığı iddia edilen kaya parçası, otobüsün on camından içeriye girip muavin koltuğuna saplandı. Polis, otobüs dışında bir otomobilin daha zarar gördüğü saldırının faillerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Ankara Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara-Bursa seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsü, otobanda seyir halindeyken, iddiaya göre 2 kişi tarafındanyol kenarındaki yüksek yamaçtan kaya parçası fırlatıldı. Kaya parçası, 30 yolcunnu bulunduğu otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Muavinin o anda yolculara çay ikramı yapması can kaybını önledi. Bu sırada 2 şüpheli ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından otobüs şoforü Aydın, güçlükle durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle Ankara'ya yola çıkarıldı. Ayrıca başka bir otomobilinde ön camına kaya parçası atıldı. Otomobil de büyük zarar gördü. Öte yandan polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Uzun namlulu polis ekipleri, otobüs çevresinde çalışma yapan ekip arkadaşları için çevre güvenliği aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

otobüsten ve araçtan görüntüler

Polis ekiplerinden detaylar

Yolculardan görüntüler

Otobüs soforu ile röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırıBursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırıBursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırıBursa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne taşlı saldırı

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