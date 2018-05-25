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Bursa'da şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

BURSA'da bugün etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

Mehmet İNAN/Hayrettin GÖK/BURSA (DHA)BURSA'da bugün etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Musatfakemalpaşa İlçesi Taşpınar Köyü'nde evlerin bir çoğu sular altında kalırken, üç koyun ise boğularak telef oldu. Orhaneli Yolu'ndaki Doğancı Barajı yakınında da araçlar mahsur kalırken, sel suları bir kamyonu sürükledi. Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Musatfakemalpaşa İlçesi'ne 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar Köyü'nd oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken üç koyun ise boğularak telef oldu. Evlerdeki sular itfaiye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken araçlar ise yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

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