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Bursa'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Bursa'da silahla yaralama

Bursa'da eski eşinin erkek arkadaşını silahla ağır yaralayan kişi yakalandı.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki bir evin önüne gelen O.K. (32), eski eşi E.T'nin erkek arkadaşı Y.A'ya (33) tabancayla ateş etti.

Sol karın boşluğundan yaralanan Y.A. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan O.K, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silah yaralama

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