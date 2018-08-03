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Bursa'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Bursa'da silahla yaralama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Gemlik Sanayi alt geçidinde A.A ile husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, A.A. tabancayla A.Ç'ye ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ç, özel otomobille Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından A.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik Silahlı kavga

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