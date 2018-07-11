Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alemdar Mahallesi 1. Manolya Sokağı'nda Mehmet Kocadoğan (26) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında taşıdığı tabancayla Kocadoğan'ın başına ve karnına ateş eden şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.
Kocadoğan, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Maktulün olay yerindeki otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
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