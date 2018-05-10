Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yaralanan Osman F. ile Yaşar Y. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Osman F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, Emrah Z. (31), Ömer Z. (30) ve İlker Y'yi gözaltına aldı.

