Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi Çiftlik Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, yaralanan Osman F. ile Yaşar Y. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ameliyata alınan Osman F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri, Emrah Z. (31), Ömer Z. (30) ve İlker Y'yi gözaltına aldı.
ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi
Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum