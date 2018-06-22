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Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 02:10 | Son Güncelleme

Merkez Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu sattıkları öne sürülen şüpheliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavga sırasında açılan ateş sonucu yaralanan iki kadın hastanede tedavi altına alındı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüpheliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada iki kadın silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'nde 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşarak uyuşturucu sattığı öne sürülen iki kişi ile bazı vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çok sayıda mahalleli sokağa çıkarak zanlıların aracına taş ve sopa fırlattı. Şüpheliler ise yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği mahalle sakinlerinden Sevda D. ile Zübeyde Ş. yaralandı. Zanlılar ise kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra, yaralıların yakınları ve çok sayıda mahalleli hastanenin acil servisi önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Bölgeye gönderilen polis özel harekat ve çevik kuvvet ile asayiş ekipleri bu kişileri sakinleştirdi.

Şüphelilerin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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Bursa Silahlı kavga uyuşturucu madde

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