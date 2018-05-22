HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:45 | Son Güncelleme

BURSA Valiliği ile Sönmez Holding arasında 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' yapım protokolü törenle imzalandı. Vali izzettin Küçük, “Bugün çok mutlu ve bir o kadar da anlamlı bir gün.

Bursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği ile Sönmez Holding arasında 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' yapım protokolü törenle imzalandı. Vali izzettin Küçük, “Bugün çok mutlu ve bir o kadar da anlamlı bir gün. Uzun zamandır sizlerle paylaştığımız, engellilerin ailelerinin hayatlarını biraz daha rahatlatacak bir proje için bugün başlangıç yapıyoruz” dedi.
Bursa Valiliği’nde düzenlenen törende Valilik ile Sönmez Holding iş birliğinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yapımı planlanan 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin inşaatının tamamlanması ve işletilmesine ilişkin hazırlanan protokol törenle imzalandı. Törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Engellilerin hayatı tabii ki zor, ama bir zorluk da aileleri yaşıyor. Bu hususta bize de görev düşüyor. O ailelerin neler yaşadığını, neler çektiğini bilen bilir. Hem engelliler için hem de onların aileleri için Yunuseli’nde bulunan arazi konusunu Celal Bey ile paylaştım. Kendisi 'Ben yapayım' dedi. Celal Bey bir hayırseverin de ötesinde adeta bir kamu kurumu yardımcısı gibi, daima destekçimiz olmuştur. Hakikaten 'Sönmez' soyadı asla Bursa semalarında sönmeyecek bir soy isim oldu. Kendisi engelli rehabilitasyon merkezimizin yapımını tamamen üstlendi. İlimizde gerçekleştirilen birçok projenin, eserin hamisi, sahibi; çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Celal Sönmez de törende yaptığı konuşmada, "Sönmez ailesi olarak sosyal projeler içerisinde özellikle eğitim ve sağlık konusuna eğilmeye özel bir gayret sarf ediyoruz. Bu, rahmetli babamızdan gelen bir vasiyet ve adeta ben de çocuklarıma bunu severek ve isteyerek tembihliyorum“ dedi.
Yunuseli Mahallesi’nde toplamda 8 bin metrekarelik alana inşa edilecek 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 2019-20 eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destekBursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destekBursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destekBursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destek

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Kaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni yapıldıKaybedeni olmayan yarışmanın ödül töreni yapıldı
Trafik kazasında yok olan aile toprağa verildiTrafik kazasında yok olan aile toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

İYİ Parti'de erken seçim öncesi deprem! Uşak'ta 14 kişi birden istifa etti!

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

71. Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan olayları

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

İlginizi Çekebilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Ünlü internet fenomeni Seda Tripkolic'e gözaltı! Milyonlarca liralık vurgun!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Fatih Portakal'dan İYİ Parti'ye Yusuf Halaçoğlu eleştirisi!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 1,8 milyar ümmet, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi için dua ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin milletvekili aday listeleri hakkında ilk açıklama

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CHP'de liste krizi büyüyor! İsmet Akın ve Ali Karaoba YSK'ya şikayette bulundu!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

CNN Türk sunucu Başak Şengül'ün zor anları! Muharrem İnce'nin mitingi kesilince fena yakandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.