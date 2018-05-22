Bursa’da, Sönmez ailesinden engellilere büyük destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği ile Sönmez Holding arasında 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi' yapım protokolü törenle imzalandı. Vali izzettin Küçük, “Bugün çok mutlu ve bir o kadar da anlamlı bir gün. Uzun zamandır sizlerle paylaştığımız, engellilerin ailelerinin hayatlarını biraz daha rahatlatacak bir proje için bugün başlangıç yapıyoruz” dedi.

Bursa Valiliği’nde düzenlenen törende Valilik ile Sönmez Holding iş birliğinde merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yapımı planlanan 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin inşaatının tamamlanması ve işletilmesine ilişkin hazırlanan protokol törenle imzalandı. Törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, “Engellilerin hayatı tabii ki zor, ama bir zorluk da aileleri yaşıyor. Bu hususta bize de görev düşüyor. O ailelerin neler yaşadığını, neler çektiğini bilen bilir. Hem engelliler için hem de onların aileleri için Yunuseli’nde bulunan arazi konusunu Celal Bey ile paylaştım. Kendisi 'Ben yapayım' dedi. Celal Bey bir hayırseverin de ötesinde adeta bir kamu kurumu yardımcısı gibi, daima destekçimiz olmuştur. Hakikaten 'Sönmez' soyadı asla Bursa semalarında sönmeyecek bir soy isim oldu. Kendisi engelli rehabilitasyon merkezimizin yapımını tamamen üstlendi. İlimizde gerçekleştirilen birçok projenin, eserin hamisi, sahibi; çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Celal Sönmez de törende yaptığı konuşmada, "Sönmez ailesi olarak sosyal projeler içerisinde özellikle eğitim ve sağlık konusuna eğilmeye özel bir gayret sarf ediyoruz. Bu, rahmetli babamızdan gelen bir vasiyet ve adeta ben de çocuklarıma bunu severek ve isteyerek tembihliyorum“ dedi.

Yunuseli Mahallesi’nde toplamda 8 bin metrekarelik alana inşa edilecek 'Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 2019-20 eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.