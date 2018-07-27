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Bursa'da tarihi çınar lüks otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Lüks araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 190 yıllık çınar ağacı lüks otomobilin üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tarihi surların yakınında bulunan anıt ağaç niteliğindeki çınar, Bülent Argın'ın park halindeki 16 GS 236 plakalı otomobilinin üzerine devrildi.

Gürültünün ardından sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çınar ağacı

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