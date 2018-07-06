Bursa'da tarihi eser operasyonu

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Bizans dönemine ait bazı eserler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille kente gelen 2 kişinin, tarihi eser kaçakçılığı yaptığına yönelik bilgi aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö. ve F.B'yi gözaltına aldı.
Otomobildeki aramada Bizans dönemine ait haç ile 3 mumluk ve 61 sikke ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da korkutan orman yangını!
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum