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Bursa'da tarım alanları doludan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan dolu nedeniyle 30 bin dönüm sebze ve meyve bahçesi zarar gördü.

Bursa'da tarım alanları doludan zarar gördü

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde yağan dolu nedeniyle 30 bin dönüm sebze ve meyve bahçesi zarar gördü.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, doludan zarar gören Marmaracık, Ebeköy, Çamönü, Fethiye, Eğerce ve Koyunhisar kırsal mahallelerini ziyaret etti, çiftçilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İlk olarak Marmaracık Mahallesi'ne giden Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Muhtar Mithat Arı ile beraber zarar gören arazileri gezdi. Zarar gören ayçiçeği tarlasında açıklama yapan Sadi Aktaş, "Yenişehir'de yaklaşık 520 bin dönüm tarım arazisi bulunuyor. Dün yağan doludan 30 bin dönüm sebze ve meyve bahçesi zarar gördü. Bakanlar Kurulu'nun 20 Haziran'da yayımladığı 'Borç Erteleme Genelgesi' tarafımıza ulaştı. Doludan hasar gören çiftçilerimiz İlçe Tarım Müdürlüğü'ne dilekçe versinler. Sübvansiyonlu kredi kullanan çiftçilerimiz bu uygulamadan faydalansınlar. Bu yeterli mi; Tabii ki yeterli değil. Borcu olmayan çiftçilerimiz de var. Özel bankalardan kredi kullananlar var. Bunlar daha da mağdur. Sigorta yaptıran çiftçilerimiz var ama genellikle meyvelerde var. Bunları da genele yaymamız gerekiyor. Devletimiz nakdi yardımda bulunursa kısmen de olsa mağduriyetler biraz azalır" dedi.
MUHTAR: YARDIM TALEP EDİYORUZ
Marmaracık Mahalle Muhtar Mithat Arı ise "Dün fırtına ile karışık yağan dolu mahallemizde 12 bin dönüm alana zarar verdi. Sadece bizim köy değil, bazı köyler de doludan zarar gördü. Zararımızın görülmesini ve karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.
KOYUNHİSAR'DA ZARAR BÜYÜK
Marmaracık'tan Koyunhisar'a geçen Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, burada doludan zarar gören köylülerle bir süre sohbet etti. Daha sonra dolunun vurduğu meyve bahçesine giden Sadi Aktaş, "Koyunhisar Mahallesi Muhtarı Cafer Mutlu beni aradı ve dolu yağışı olduğunu söyledi. Burada da hem sebze tarlalarında hem de meyve bahçelerinde büyük zarar oluşmuş. Yetkililerden zarar gören çiftçilerimize acil destek bekliyoruz" dedi.
Yenişehir'deki zararın boyutunun, yapılacak incelemelerden sonra netleşeceği belirtildi.

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Bursa'da tarım alanları doludan zarar gördüBursa'da tarım alanları doludan zarar gördüBursa'da tarım alanları doludan zarar gördü

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