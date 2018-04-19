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Bursa’da tarım arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Kaçak yapılaşmayla mücadelesini kesintisiz sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen evi yıktı.Planlı ve modern Osmangazi’yi inşa etmek adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçeyi kaçak inşaatlardan temizlemeye devam ediyor.

Bursa’da tarım arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

Kaçak yapılaşmayla mücadelesini kesintisiz sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen evi yıktı.
Planlı ve modern Osmangazi’yi inşa etmek adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçeyi kaçak inşaatlardan temizlemeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Dereçavuş Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği belirlenen bir ev yerle bir edildi. Güvenlik önlemleri altında iş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bursa’da tarım arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

Bursa’da tarım arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

Bursa’da tarım arazisine yapılan kaçak ev yıkıldı

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