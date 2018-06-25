Bursa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yenişehir'den İnegöl ilçesine tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan Sinan Aslanalp idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet, Yenişehir-İnegöl karayolunun 8. kilometresindeki Ayaz Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonetin kasasında bulunan ve yola savrulan işçilerden biri öldü, 20 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir ve İnegöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

