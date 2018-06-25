HABER

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yenişehir'den İnegöl ilçesine tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerini taşıyan Sinan Aslanalp idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet, Yenişehir-İnegöl karayolunun 8. kilometresindeki Ayaz Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonetin kasasında bulunan ve yola savrulan işçilerden biri öldü, 20 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir ve İnegöl'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Suriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralıSuriyeli işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl ölü trafik kazası yaralı Yenişehir

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)

Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.