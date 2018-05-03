Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Dinç, "Teknoloji hayatımızı zenginleştirdiği ölçüde var olsun. Hayatımızı kolaylaştırdığı sürece yer alsın ama hayatımızı daraltma, zorlaştırmaya, fakirleştirmeye ve renksizleştirmeye başladıysa orada bir durmamız lazım." dedi.
Bilişim Haftası etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde "Teknoloji Bağımlılığı" konferansı düzenlendi.
Konferansta konuşan Dinç, teknoloji bağımlılığının artık bütün boyutlarıyla herkes tarafından farkına varılmış ve üzerinde durulması gereken bir problem olarak insanların karşısında durduğunu söyledi.
İnsanların teknolojiyle oldukça sağlıksız bir ilişki kurduğunu ifade eden Dinç, "Teknoloji hayatımızı zenginleştirdiği ölçüde var olsun. Hayatımızı kolaylaştırdığı sürece yer alsın ama hayatımızı daraltma, zorlaştırmaya, fakirleştirmeye ve renksizleştirmeye başladıysa orada bir durmamız lazım." dedi.
Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan da internetin aşırı kullanımının çeşitli sorunları ortaya çıkardığını bildirdi.
Akan, günlük yaşamı ihmal edecek kadar yoğun bir şekilde interneti kullananların yaşamlarında sorunlarla ve psikolojik bozulmalarla karşılaşabileceklerini vurguladı.
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