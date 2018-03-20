Bursa'da teleferik seferlerine rüzgar engeli

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonlarla Uludağ'a yapılan teleferik seferleri bugün gerçekleştirilmeyecek.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.