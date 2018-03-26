Bursa'da teleferik seferlerine rüzgar engeli

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 20 saniyede bir 8 kişilik vagonlarla Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
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