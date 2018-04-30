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Bursa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı

Bursa'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütleri PKK ve THKP/C propagandası yaptıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
terör örgütü operasyonu

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