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Bursa'da tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki plastik şişe ham maddesi etrafa saçıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, plastik şişe ham maddesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrullah Ulucanlı idaresindeki 16 KFZ 83 plakalı tır, İznik-Yenişehir karayolunun 10. kilometresinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, sürücünün kardeşi Yunus Ulucanlı hafif yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Tırın dorsesindeki plastik şişe ham maddesi aracın devrilmesi nedeniyle etrafa saçıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik TIR trafik kazası

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