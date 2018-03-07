HABER

Bursa'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

Bursa'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde soya yüklü tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi'deki bir silodan yüklediği soyayı Bolu'ya götürmek üzere yola çıkan Fatih Kebapcıoğlu (27) idaresindeki 37 PS 997 plakalı tır, Orhangazi-İznik karayolu Keramet Mahallesi mevkisinde Engin Tayyare'nin (55) kullandığı 16 VN 322 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada adeta hurdaya dönen minibüs yol kenarına savruldu. Tır ise çarpışmanın olduğu yerden yaklaşık 30 metre ileride yoldan çıkarak durabildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede minibüste sıkışan sürücü Tayyare'nin öldüğü belirlendi. Yaralı tır sürücüsü Kebapcıoğlu ise ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan minibüs sürücüsünün cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa minibüs Orhangazi TIR trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira? İşte 7 Mart Çarşamba güncel döviz kurları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

Canan Karatay'ı şoke eden ceza!

İstismara karşı psikoteknik test uygulanacak

İstismara karşı psikoteknik test uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.