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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:14 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli'den Bursa'ya giden Kamuran İncebiz yönetimdeki bir kargo firmasına ait kamyonet, Yörücekler mevkisinde, karşı yönden gelen Sadettin Sevinç (46) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ayşe Sevinç (45) olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüleri yaralandı.

Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü Sadettin Sevinç, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine, İncebiz ise Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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1 ölü 2 yaralı Bursa Orhaneli trafik kazası

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