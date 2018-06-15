Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Güler (30) yönetimindeki 41 UU 727 plakalı otomobil, Yenişehir-Bilecik karayolu Barcın kavşağında, Mustafa Yavuz (63) idaresindeki 16 RY 546 plakalı minibüsle çarpıştı.

Otomobilde bulunan 5 aylık Emir Güler, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Uğur ile araçtaki Meryem (4), Mert (4), Şerife (28), Bekir (55), Aysel Güler (47), Aysun Demir (23) ve minibüsün sürücüsüyle yanındaki Muharrem Yavuz (30) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mert, Şerife, Aysel Güler ve Aysun Demir, ilk tedavilerinin ardından İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Otomobildekilerin, bayramlaşma ziyareti için Gebze'den Yenişehir'e gittikleri öğrenildi.

