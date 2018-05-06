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Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 04:25 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsmail Acar kontrolündeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil, Doğancı Barajı yakınlarındaki Kapıkaya mevkisinde ilerlerken karşı yönden gelen ve henüz plakası belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Acar ve otomobilde bulunan Recep Altın olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki Mustafa Koçan ile 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi.

Koçan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan ve tır olduğu tahmin edilen aracı yakalamak için çalışma başlattı.

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3 ölü Bursa trafik kazası

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