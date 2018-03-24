Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Koç'un kullandığı 16 UJ 509 plakalı otomobil, İznik-Yenişehir karayolunun 10. kilometresinde, karşı yönden gelen Mehmet Serkan Özbay yönetimindeki 41 SF 466 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özbay ve yanındaki eşi Neriman Özbay ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hamile olduğu öğrenilen Neriman Özbay, buradaki müdahalenin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
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