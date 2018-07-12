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Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa'nın İznik ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Işıl Y. idaresindeki 34 ND 6790 plakalı cip, İznik-Adapazarı karayolunun 1. kilometresinde, Arif Çakır yönetimindeki 16 BR 499 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan Furkan Çakır (4), Osman Çakır (2), Hatun Çakır ile Fatma Dağ yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iki araç çarpıştıktan sonra olay yerine vatandaşlar ve ambulans geliyor.

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Bursa güvenlik kamerası İznik Kaza trafik kazası

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