Bursa'da trafik kazası: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.
Sermet Şekerci'nin (49) kullandığı 16 BBA 31 plakalı otomobil, Bursa-Ankara Karayolu Şehitler Mahallesi kavşağında Osman Berber (30) idaresindeki 16 TV 423 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Burcu Doğan (31), Ayten Kaya (54) Fatma Şekerci (47) ile Neriman Ege yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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