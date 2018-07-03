Bursa'da tuz ruhuyla saldırı iddiası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşinin yüzüne tuz ruhu attığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay uzaklaştırma cezası verilen Emir K. (64) evine girmek istedi.
Emir K. kendisini içeri almayan eşi Esma K'nin (60) yüzüne tuz ruhu attı. Gözünden yaralanan Esma K. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Esma K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Emir K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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