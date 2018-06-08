HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da "Ümmet İftarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:30 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların yaşadığı acıları paylaşmak amacıyla menüsünde çorba, hurma, zeytin, ekmek ve su bulunan iftar sofrası kuruldu

Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi tarafından dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı acıları paylaşmak amacıyla menüsünde çorba, hurma, zeytin, ekmek ve su bulunan iftar sofrası kuruldu.

Merinos Park'ta İHH öncülüğündeki "Ümmet İftarı"na yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yer sofrasında gerçekleştirilen iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İHH İnsani Yardım Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı Halil Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içerisindeki Müslümanları anlamak amacıyla yıllardan bu yana "Ümmet İftarı" düzenlediklerini belirtti.

Etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Asa, "Amacımız, farklı sıkıntılar içerisinde bulunan, küçük imkanlarla iftarlarını açan kardeşlerimize empati yaparak, onlarla aynı durumu paylaşmaktır. En azından bizim de kendi hayatımızda israfı önlemek ve onlara daha fazla yardım edebilmek için bir anlayışı geliştirmek. Ümmetin farklı coğrafyalarındaki mazlum kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmak. Bu nedenle ümmet iftarını düzenliyoruz." diye konuştu.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyorBedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümmet İftarı Bursa iftar İHH

En Çok Okunan Haberler

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin kimliği belli oldu!

Şehidimizin kimliği belli oldu!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.