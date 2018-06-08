Bursa'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Bursa Şubesi tarafından dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yaşadığı acıları paylaşmak amacıyla menüsünde çorba, hurma, zeytin, ekmek ve su bulunan iftar sofrası kuruldu.
Merinos Park'ta İHH öncülüğündeki "Ümmet İftarı"na yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Yer sofrasında gerçekleştirilen iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İHH İnsani Yardım Derneği Bursa Şube Başkan Yardımcısı Halil Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntı içerisindeki Müslümanları anlamak amacıyla yıllardan bu yana "Ümmet İftarı" düzenlediklerini belirtti.
Etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Asa, "Amacımız, farklı sıkıntılar içerisinde bulunan, küçük imkanlarla iftarlarını açan kardeşlerimize empati yaparak, onlarla aynı durumu paylaşmaktır. En azından bizim de kendi hayatımızda israfı önlemek ve onlara daha fazla yardım edebilmek için bir anlayışı geliştirmek. Ümmetin farklı coğrafyalarındaki mazlum kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmak. Bu nedenle ümmet iftarını düzenliyoruz." diye konuştu.
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