Bursa’da ünlü sanatçılarla fetih coşkusu izdihamı...

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Osmangazi’yi Anma ve Fetih Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tophane’den başlayan tören ve sonrasındaki fetih yürüyüşüne katılan Diriliş Ertuğrul Dizisi oyuncuları büyük ilgi görürken, zaman zaman izdiham yaşandı. Belediyenin dağıttığı binlerce Türk Bayrağı ve mehter takımının göğüsleri kabartan marşları yürüyüşe katılanları 692 yıl öncesine götürdü.

Fetih törenleri Osmangazi ve Orhangazi Han’ın türbelerinde okunan duayla başladı. Tophane Meydanı’ndaki törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı 1326 ruhunu yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Bursa’nın fethi aslında Balkan milletlerinin yoksulluktan kurtuluşu, Ortaçağ Avrupası’nın medeniyetle tanışmasının adımı olmuştur. Osmanlı akıncıları İslam medeniyetinin misyonunu oradaki insanlara taşımıştır. Bugün tarihi mirasına sahip çıkma misyonuyla hareket eden belediyemiz ve hemşehrilerimiz ecdada vefasını bir kez daha göstermiştir. Bugün harap olmuş Afrin ve diğer Suriye şehirlerini teröristlerden temizleyen Türkiye, insani yardımın yanında, yaşanacak konutlar, hastane, okul, imarethaneler yapmak için kolları sıvamış, demokrasi getirmek için oraları harabelere çeviren devletlere ders vermiştir. Tarihte Osmanlının gittiği coğrafyaya adalet, medeniyet ve şefkat götürmesinden dolayı her yerde Türk Askeri kurtarıcı olarak görülmüştür. Hristiyan Balkan hakları din ırk mezhep ayrımı yapmayan Osmanlıyı zalimlerin yerine tercih etmiştir. Bu yaklaşım Türklerde bir devlet geleneği olarak gelmiştir. Zalim Esad iktidarda kalmak için Guta’da kendi insanını bombalarken, Türkiye güvenliği için yaptığı bu harekatta sivillere zarar vermemek için her türlü riski göze almıştır. Sanatçı, sporcu ve kanaat önderlerinin şükranlarını sunmak için başkomutanımızla sınıra gitmesi, şefkat operasyonuna milletin her kesimden desteğini göstermesi açısından önemli olmuştur. Bursa Osmanlı’nın dört kıta 6 milyon kilometrekareye taşındığı misyonun olgunlaştığı bir başkent. Devlet olma ve insanlığa hizmet bilinci bu şehri olgunlaştırmıştır. Yeşillikle donatılan ve 600 yıllık imparatorluğunun adımının atıldığı bu şehirde, fethi kutlamak bu misyonu anlamakla mümkündür. Osmangazi Belediyesi olarak bu misyonu yaşatmayı birinci görev olarak addediyoruz. Bize desteklerimizi esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 14.Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi şenlikleri yurtdışından geniş katılımla kutlanıyor. Kazakistan, Özbekistan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Kıbrıs, Kosova’dan kardeş belediyelerimiz bizleri yanlız bırakmadılar" dedi.

Tophane Meydanı’nda Mehter Takımı’nın konserinin yanısıra, kılıç kalkan gösterisi izleyenleri büyüledi. Tophane’deki törenlere Ak Parti Bursa Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Hüseyin Şahin, Bennur Karaburun, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti İl Başkanı Vefa Salman, yurt içi ve yurtdışından gelen binlerce davetli katıldı.

Diriliş Ertuğrul izdihamı

Saat 16.00’da ise Saltanat Kapı’dan başlayan fetih yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul Dizisi’nin oyuncuları damgasını vurdu. Dizide Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, Sungur Tekin rolündeki Sezgin Erdemir, Aldurrahman Alp’i oynayan Celal Al, Gün Alp’i canlandıran Engin Öztürk ve Aslıhan Hatun karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan büyük ilgi gördü. Bursalılar sanatçılarla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezerken, zabıta ekipleri güvenlik koridoru oluşturdu. Fetih yürüyüşünde mehter takımı, rahvan atları, kılıç kalkan ekipleri, yurtdışından gelen konuklar, yöresel kıyafetli katılımcılar dikkat çekti. Osmangazi Belediyesi’nin dağıttığı binlerce Türk Bayrağı ise fetih yürüyüşüne katılan vatandaşlar tarafından dalgalandırıldı.

Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi’ni takip ederek devam eden fetih yürüyüşü coşkusu Kamberler Parkı’ndaki kılıç-kalkan ve halk oyunları ile üst seviyeye çıktı. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları kazanların başına geçip vatandaşlara pilav dağıtmasıyla yürüyüş son buldu.