Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 650 gram esrar, 340 kök hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı kırsal İsmetpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, bölgeden uzaklaşan otomobili takibe aldı.

Lastiğinin patlaması üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 4 kilo 650 gram yaş kubar esrar, 310 kök hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, K.G. (30) ve oğlu K.G'yi (14) gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla kent merkezindeki 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda özel yapılmış saksılar içerisinde ekili vaziyette 30 kök hint keneviri ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, duvardaki saksının üzerinde bulunan Kur'an-ı Kerim'in altına gizlenen ruhsatsız tabancaya da el koydu.

Operasyonda H.Y. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, B.D. ve .E.A. hakkında ise 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. A.H. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

