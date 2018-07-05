Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.C, F.E, S.N, Y.C. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 8 kişiye ise ''Uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak'' suçundan cezai işlem uygulandı.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 60 gram metamfetamin, 400 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

