Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu satın alma ve bulundurma suçlamasıyla 14 kişiyi yakaladı.

Ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 95 gram metamfetamin, 20 gram eroin ile paketlenmiş satışa hazır sentetik kannabionid ele geçirilen şüphelilerden 4'ü hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.D, E.A.T. ve D.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. N.D, A.A.Y, Y.C, M.T. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.