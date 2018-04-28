Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K, T.K. D.A. ve T.C. yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden D.A. ve T.C. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K'nin ise sorgularının ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

