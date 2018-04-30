Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.
Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 120 uyuşturucu hap, 35 gram sentetik kannabinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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