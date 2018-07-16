Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada zanlılar T.G, E.G, Y.K. ve A.G. kullandıkları araçta yakalandı.
Zanlıların üzeri ve araçta yapılan aramada 60 gram esrar, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek, bunlara ait çok sayıda fişek ile kartuş ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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