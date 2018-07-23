Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında il dışından getirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun kentte piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerini tespit eden ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.S, Ş.S, Ö.S, E.Ç, H.K. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

