HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 08:56 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 polis, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...
Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı varKripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon şafak operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...

23 Mayıs Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı! Kazanan 3 kişi 250'şer bin lira alacak...

Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kripto askerlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!

İmam skandalı: Süpürge sopasını belimde kırdı!

Kimlik kontrolü yapan polise saldırı!

Kimlik kontrolü yapan polise saldırı!

İşte HDP seçmeni analizi

İşte HDP seçmeni analizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.