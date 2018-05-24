Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 polis, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

