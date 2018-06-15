Bursa'da yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan ve yakınındaki villaya sıçrayan yangın, iki binada hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerinde bulunan kırsal Kirazlı Mahallesi'nde Akçataş mevkisindeki ormanlık alanda Hüseyin Ersayın'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki Muhittin Onat'a ait villaya sıçradı.
Muhtar İsmail Kuzu gözetiminde yangına ilk müdahaleyi yapan mahallenin gönüllü itfaiye grubu, alevlerin ormana sıçramasını önledi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yiğitali Karakol Komutanlığı ekipleri de bölgede önlem aldı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ev ve villa kullanılamaz hale geldi.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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