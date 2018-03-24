Bursa’da ‘Yeni Türkiye ve Üniversitelerin Vizyonu’ programı

Bursa’da Eğitim-Bir Sen ile Sağlık Sen şubeleri tarafından ‘Yeni Türkiye ve Üniversitelerin Vizyonu’ programı düzenlendi.

Merinos AKKM’deki programa AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı İlyas Kaya, Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı Eser Yıldırım ve Prof. Dr. Mehmet Yüce ve çok sayıda sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı. Kemal Gürüz ve Erdoğan Teziç’in YÖK başkanlığı yaptığı eski Türkiye’de, üniversitelerde ehliyet ve liyakatin esamesinin okunmadığını belirten diyen Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı İlyas Kaya, “İsimleri, yaptıkları zulümle anılan bu şahıslar kendi dünya görüşünü kabul ettirmede Demirci Mehmet Efe’yi aratmayan bir yaklaşımı benimseyerek zulmettiler. O dönem, bu anlayışı benimseyen YÖK, zorbalığa teşne rektörlere de cesaret vermiş, başta İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu ve İnönü Üniversitesi Rektörü emekli Tümgeneral Ömer Şarlak olmak üzere birçok rektör üniversitelerinde adeta terör estirmişlerdi. İnsan onurunu hiçe sayan ve zulümleri ile bir döneme damga vuran bu zihniyetin geçmişte kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak üzülerek görüyoruz ki, o günleri aratmayan bir yaklaşımla üniversitelerde akademik özgürlüğün ve üniversite çalışanlarının çalışma barışının köküne kibrit suyu döken yöneticiler hala var” dedi.

Ülkemizi bürokraside ve akademik camiada yöneten ve üreten insan yetiştirecek bir plan ve programının olmaması Türkiye’nin en temel sorunu olduğunu söyleyen Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı Eser Yıldırım, “Sağlığın hayatımızda, politikalarımızda, iş dünyamızda doldurulamaz bir karşılığı var iken ne yazık ki sunulan hizmetin paha biçilen değeri çok yetersiz ve değersizdir. Sağlığın en büyük finansörü olan ve fiyatlandırma konusunda Maliye Bakanlığı ile birlikte belirleyici olan SGK tarafından yönetilen Sağlık Uygulama Tebliğinde, ne yazık ki yılardır kayda değer bir değişiklik yapılmadığından, sağlık hizmeti hak ettiği değeri görememektedir” diye konuştu.

Programda konuşan Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Şu an ki yaşadıklarımıza bakarsak AK Parti iktidarından sonra Türkiyemiz hakikaten yaşanabilir bir ülke haline gelmiştir. 20 yıl, 30 yıl öncesine kıyasladığımızda ülkemizin, imar, ulaşım, sağlık başta olmak üzere hakikaten nasıl bir değişiklik içerisinde olduğunu hepimiz taktir ederiz ki yaşlarımız itibaren hepimiz bundan 20 yıl, 30 yıl öncesini bilebilecek durumundayız. 30 yıl önce ülkemizin yolları, sağlık, belediye hizmetleri, altyapımız ne durumdaydı bu günle kıyasladığımız zaman ayrıntılarına girmemize gerek yok. Ama henüz elbette yeterli durumda değiliz. Ciddi bir mesafe kat etik. Ama idealimiz yeni Türkiye diyoruz. Ben bu gün bu kavrama birkaç madde halinde bir binaya benzetecek olursak, onu taşıyıcı unsurları ifade etmeye çalışayım: Yeni Türkiye’den öncellikle devletimizin, milletimizle kaynaşmasını tamamladığı bir Türkiye hayal ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin adeta külleri üzerine yeniden doğmuş bir cumhuriyet olarak, maalesef bazı arızalarıyla beraber doğdu ve bu güne kadar bunu devam ettirdi. Devlet- millet kaynaşmasında ciddi sıkıntılar vardı, halen tamamıyla halledilmiş değil, ama mesafe kat edip buradan yeni Türkiye ne olduğunu ifade etmek durumunayız ve bunda da cumhurbaşkanımızın, partimizin emekleri büyüktür” şeklinde konuştu.

Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı İlyas Kaya ve Sağlık Sen Üniversite Şube Başkanı Eser Yıldırım tarafından, Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Prof. Dr. Mehmet Yüce’ye plaket verilmesiyle program sona erdi.