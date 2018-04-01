İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetime hamilik yapıyoruz. Bu çocuklarımızın 350'si Bursa'da yaşayan yetim çocuklarımızdır. İHH olarak ise 90 bin yetim çocuğumuzun elinden tutuyor, dertleri ile dertleniyoruz." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği düzenlendi. Programda çocuklar şiirler okudu, ilahiler söyledi, gösteriler yaptı.

Etkinlikte konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Kaptan, Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetimi himaye ettiklerini söyledi.

Yeryüzünü imar etmenin yolunun yetimlerin başlarını okşamaktan geçtiğini anlatan Kaptan, şunları kaydetti:

"Rabbimizin bizi iman etmemiz için yarattığı şu yeryüzünde, savaşlar, hastalıklar, afetler sebebiyle yüz binlerce çocuğumuz annesiz, babasız yaşam sürüyorlar.Yaşadığımız dünya yetim çocukların başlarını okşamadıkça daha da merhametsiz karanlık bir hale geliyor. Merhamet adeta dünyamızı terk edip gidiyor. Yeryüzünü imar etmenin, merhametin yeniden kalplerimizde yer bulmasının yolu, yetimlerin başlarını okşamaktan geçiyor."