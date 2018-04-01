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Bursa'da "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Kaptan: - "Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetime hamilik yapıyoruz. Bu çocuklarımızın 350'si Bursa'da yaşayan yetim çocuklarımızdır. İHH olarak ise, 90 bin yetim çocuğumuzun elinden tutuyor, dertleri ile dertleniyoruz"

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetime hamilik yapıyoruz. Bu çocuklarımızın 350'si Bursa'da yaşayan yetim çocuklarımızdır. İHH olarak ise 90 bin yetim çocuğumuzun elinden tutuyor, dertleri ile dertleniyoruz." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği düzenlendi. Programda çocuklar şiirler okudu, ilahiler söyledi, gösteriler yaptı.

Etkinlikte konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Kaptan, Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetimi himaye ettiklerini söyledi.

Yeryüzünü imar etmenin yolunun yetimlerin başlarını okşamaktan geçtiğini anlatan Kaptan, şunları kaydetti:

"Rabbimizin bizi iman etmemiz için yarattığı şu yeryüzünde, savaşlar, hastalıklar, afetler sebebiyle yüz binlerce çocuğumuz annesiz, babasız yaşam sürüyorlar.Yaşadığımız dünya yetim çocukların başlarını okşamadıkça daha da merhametsiz karanlık bir hale geliyor. Merhamet adeta dünyamızı terk edip gidiyor. Yeryüzünü imar etmenin, merhametin yeniden kalplerimizde yer bulmasının yolu, yetimlerin başlarını okşamaktan geçiyor."

Suriye'de 700 bine yakın çocuğun yetim kaldığını ifade eden Kaptan, "Bursa İHH olarak 5 bin 400 yetime hamilik yapıyoruz. Bu çocuklarımızın 350'si Bursa'da yaşayan yetim çocuklarımızdır. İHH olarak ise, 90 bin yetim çocuğumuzun elinden tutuyor, dertleri ile dertleniyoruz." dedi.

Pakistan Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmed Khan ise, İHH'nin 2002 yılında Pakistan'da ilk yetimhanesini kurduğunu anlattı.

Hubeyb Vakfının İHH ile başladığını söyleyen Khan, "Hubeyb, Türkiye bayrağını Pakistan'da dalgalandıran kurumdur. Yüzde yüz Türkiye halkı tarafından destekleniyor. Biz de 1,5 yıl önce İHH ile bir kontrat imzalayıp Suriye için bir kampanya başlattık. Allah bize yardım etti. Bugün Suriye'de yapılan yardımlarda bizim de katkımız var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"Yetim dayanışma günleri" Bursa İHH

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