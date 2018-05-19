Bursa'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum (6)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Mudanya'da, Evciler Köyü'nde dün akşam eşi Havva, çocukları Süleyman ve Rümeysa ile babası Hasan Sakin'i öldüren Hamza Sakin, Mudanya Adliyesi'ndeki sorgulamasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Hamza Sakin'in öldürdüğü Havva Sakin Karacabey Akçakoyun Köyü'nde toprağa verilirken diğer kurbanlar baba Hasan Sakin ve kızı Rümeysa ile oğlu Süleyman Saki ise ikindi namazının ardından Evciler Köyü'nde son yolculuklarına uğurlandılar.
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