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Bursa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak'taki bir evde yaşayan eşi Çiğdem Alpaslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Hanifi Alpaslan'ın (34), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gemlik'te 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hükümlüyken cezasını çektiği Bandırma Ceza İnfaz Kurumundan 5 gün izin alarak evine gelen şüpheli Alpaslan, eşi Çiğdem Alpaslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklamıştı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Alpaslan, Bursa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Bursa cinayet tutuklama

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