Bursa'daki cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak'taki bir evde yaşayan eşi Çiğdem Alpaslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Hanifi Alpaslan'ın (34), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gemlik'te 5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hükümlüyken cezasını çektiği Bandırma Ceza İnfaz Kurumundan 5 gün izin alarak evine gelen şüpheli Alpaslan, eşi Çiğdem Alpaslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklamıştı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Alpaslan, Bursa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum