Bursa'daki cinayet

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kendisini dolandırdığı iddiasıyla tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çırpan Mahallesi Uslu Sokak Gemlik otobüs durakları mevkisinde, kendisini 50 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B'yi (28) bıçaklayarak öldüren Doğan S'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Doğan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çırpan Mahallesi Uslu Sokak Gemlik otobüs durakları mevkisinde geçen hafta meydana gelen olayda, Doğan S. (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B. (28) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan S, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hülya B'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Kavgayı gören Hülya B'nin arkadaşları da Doğan S'yi sopayla darbetmiş, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Doğan S. ise Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

