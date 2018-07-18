Bursa'daki cinayet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Savaş Y'nin sorgusu tamamlandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Savaş Y'nin emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Mürüt Demir'in yolda yürürken kendisinden silahını istediğini, bu sırada tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
- Olay
Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Mürüt Demir (41) ile arkadaşı Savaş Y. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Y, tabancayla Demir'e ateş etmişti.
Başından vurularak ağır yaralanan Mürüt Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerinden kaçan Savaş Y, polis ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı.
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