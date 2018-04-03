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Bursa'daki darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tanık olarak dinlenen Astsubay Aksoy: "Sıkıyönetim komutanlarının isimlerini içeren listelerin Akkuş'un üzerinde veya çantasında olduğunu, derhal Akkuş'un gözaltına alınması gerektiğini söyledim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Bilal D ve Ali Y. katıldı.

Tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç. ve Duran D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Ali B. ise duruşmaya katılmadı.

Tanıklardan Astsubay Burhani Aksoy, ifadesinde darbe girişimi sırasında Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu, darbe girişimini izindeyken televizyondan öğrendiğini, o dönemde Keles İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Harun Özmen'i arayarak bir gelişme olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Özmen'in ilçe jandarma komutanlığına "sıkıyönetim mesaj listesinin" geldiğini söylediğini anlatan Aksoy, şunları dile getirdi:

"Mesajların içeriğini sorduğumda, Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğu ve 81 ilin sıkıyönetim komutanlarının isim listesinin bulunduğunu söyledi. Ben de ona emrin yasal olmadığını, bir kalkışma olduğunu söyledim. Sıkıyönetim ilan edildiğinde biri gelip, 'şunu bunu gözaltına al' derse uymamasını, hatta emri vereni vurmasını söyledim. Darbecileri etkisiz hale getirmek gerektiğini söyledim. Daha sonra bu mesajı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan, paralel yapı operasyonlarını takip eden polis memuru Yusuf Akbulut'u arayıp ilettim. Sıkıyönetim komutanlarının isimlerini içeren listelerin Akkuş'un üzerinde veya çantasında olduğunu, derhal Akkuş'un gözaltına alınması gerektiğini söyledim. Bu ihbarımı müdürlüğe ilettiğini söyledi, ben özellikle çantasına bakılmasını söyledim. Daha sonra da Akkuş'un gözaltına alındığını bildirdi bana."

- "Birazdan görüşeceğiz"

Diğer tanık Harun Özmen de Aksoy'un ifadelerini yineleyerek, darbe girişimi gecesi tutuklu sanık eski uzman çavuş Hakan K'nın yanına bir askeri alarak ilçe emniyet müdürlüğüne gittiğini, polise sıkıyönetim listelerini göstererek 'Birazdan görüşeceğiz' dediğini duyduğunu kaydetti.

Tanıklardan uzman çavuş Deniz Yılmaz ise 1991'de askeri okuldan mezun olduğunu, Türkiye genelinde whatsapp üzerinden "91'liler Grubu" oluşturulduğunu, gruptan darbe girişimi gecesi saat 20.00 sıralarında FETÖ'nün Genelkurmay Başkanlığına yönelik bir harekette bulunduğuyla ilgili bir mesaj paylaşıldığını söyledi.

Bu mesajı kendisinin de Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı içinde oluşturulan grupta paylaştığını, ardından "Doğruysa Allah bu devleti ve Türk ordusunu her türlü hainlikten korusun" diye mesaj attığını anlatan Yılmaz, "Çoğu personelin bu mesaj sonrası haberi olması lazım durumdan. Mesajdan 15-20 dakika sonra tutuklu sanık Ali Ç'nin emri üzerine 'ideolojik içerikli yazı paylaşılmasın' diye bir mesaj düşürüldü. Sonra grup zaten kapandı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tanık beyanlarına ilişkin savunmalarını almak üzere duruşmayı yarına erteledi.

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15 Temmuz Bursa'daki darbe girişimi davası eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Akkuş FETÖ

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