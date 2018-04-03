Bursa'daki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hacı Hüseyin Ç, Bilal D ve Ali Y. katıldı. Tutuklu sanıklar Akkuş ile eski rütbeli askerler Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Ertuğrul Y, Murat Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç. ve Duran D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz sanık Ali B. ise duruşmaya katılmadı. Tanıklardan Astsubay Burhani Aksoy, ifadesinde darbe girişimi sırasında Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu, darbe girişimini izindeyken televizyondan öğrendiğini, o dönemde Keles İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Harun Özmen'i arayarak bir gelişme olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Özmen'in ilçe jandarma komutanlığına "sıkıyönetim mesaj listesinin" geldiğini söylediğini anlatan Aksoy, şunları dile getirdi: "Mesajların içeriğini sorduğumda, Akkuş'un sıkıyönetim komutanı olduğu ve 81 ilin sıkıyönetim komutanlarının isim listesinin bulunduğunu söyledi. Ben de ona emrin yasal olmadığını, bir kalkışma olduğunu söyledim. Sıkıyönetim ilan edildiğinde biri gelip, 'şunu bunu gözaltına al' derse uymamasını, hatta emri vereni vurmasını söyledim. Darbecileri etkisiz hale getirmek gerektiğini söyledim. Daha sonra bu mesajı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan, paralel yapı operasyonlarını takip eden polis memuru Yusuf Akbulut'u arayıp ilettim. Sıkıyönetim komutanlarının isimlerini içeren listelerin Akkuş'un üzerinde veya çantasında olduğunu, derhal Akkuş'un gözaltına alınması gerektiğini söyledim. Bu ihbarımı müdürlüğe ilettiğini söyledi, ben özellikle çantasına bakılmasını söyledim. Daha sonra da Akkuş'un gözaltına alındığını bildirdi bana."